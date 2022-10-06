高薪誘騙台灣人去柬埔寨從事詐騙 彰檢起訴3人

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（中央社記者蕭博陽彰化縣6日電）張姓女子等3人涉嫌利用網路刊登高薪招募前往柬埔寨訊息，利誘被害人出國從事詐騙或不法工作，被害人遭扣護照、限制人身自由，需付贖金才能返國，彰化地檢署起訴張女等3人。

赴柬埔寨打工詐騙、人口販運議題受到社會關注。張姓女子、邱姓男子、林姓男子參與跨國犯罪組織，組織分為人事組、機房組、後勤組等分工，被告張女等人即負責人事組業務，採取「正招」、「騙招」方式招募新人，其中「騙招」就是以網路刊登「電腦打字快速賺錢」等詐術訊息，騙人前往柬埔寨、泰國等地工作。

遭騙被害人由張女等人集中管理在旅館住宿，待辦理護照及簽證完畢，再送至桃園國際機場搭機出境，抵達柬埔寨後，就被組織成員控制行動，要求被害人從事詐騙，若不從，則需由台灣家人匯款新台幣40萬元贖金，或自行騙其他人加入組織，才可返台。

彰化地方檢察署今天發布新聞稿表示，接獲情資即由檢察官陳顗安指揮警政署刑事警察局、彰化縣警察局田中分局、溪湖分局、桃園市警察局刑警大隊等單位組成專案小組，今年8月15日執行搜索，查扣手機、護照、筆記型電腦、筆記本等證物，同時拘提被告張女等人到案，並攔阻多名被害人出國。

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彰化地方檢察署調查，被告張女等人成功「騙招」1人出國即可獲10萬元，此犯罪組織自今年6月至今，已騙4人出國，另3名被害人因檢警查獲而未出境，檢察官訊問後，向法院聲請羈押被告張女獲准。

彰化地檢署表示，全案經檢察官偵查終結，認被告張女、邱男、林男共同涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織、刑法第297條第1項意圖營利以詐術使人出中華民國領域外等罪嫌提起公訴；地檢署會持續全面清查列管，嚇阻犯罪發生。（編輯：謝雅竹）1111006