中國偷渡客魂斷柬埔寨 經濟影響生計挺而走險

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柬埔寨媒體報導，40多名中國人從廣州搭漁船偷渡到柬埔寨，漁船故障22日在西港沉沒，有23人落海失蹤。（圖取自柬中時報網頁cc-times.com）

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（中央社記者邱國強北京24日電）41名中國民眾日前乘船偷渡前往柬埔寨時落海，其中23人失蹤。有中國民眾及東南亞華商認為，中國因防疫令經濟發展遲滯，即使偷渡客出發的廣州也難覓工作，為了生計不得不然。

新華社報導，經中國駐柬埔寨大使館向警方核實，22日發生在施亞努港附近海域的沉船事故，船上41名中國人11日自廣州搭船出發，17日進入公海後換搭柬埔寨漁船。但漁船22日抵達施亞努港海域時，因機械故障沉入海底，最後救起18人，23人落海失蹤。

柬埔寨范姓華商接受自由亞洲電台採訪時表示，這個悲劇的發生是因為中國「沒有打工機會」，大家都「想方設法逃出來」，這類偷渡事件應該還有很多。

報導引述柬埔寨媒體資訊指出，今年8月以來，已有30名乘船偷渡往柬埔寨的中國人被捕，他們都沒有護照；至於同一期間正常入境柬埔寨者則有35人。而光是在2021年7月份，就有36名中國人從福建偷渡到施亞努港時被捕。

廣州一名王姓民眾則對這起沉船悲劇表示，「都是為了生存」，如果有好的工作，能在像特斯拉（Tesla）那種公司上班，誰願意在語言不通的情況下背井離鄉去國外。然而，廣州作為中國經濟最富裕的地區之一，現在經濟狀況也很差，留在廣州也不容易找工作。「以前是說偷渡到美國，現在都偷渡柬埔寨了」。

根據網路訊息及報導，在各類中文社交平台上，各種合法及非法離開中國的方法成為熱點話題，特別在COVID-19疫情以來的2年多期間，討論熱度快速上升。其中一條管道是，從中國先入境東南亞，再轉往南美洲，經墨西哥偷渡進入美國，耗時數月，且要花費數萬美元，危險度高，但卻有不少人嘗試。

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加拿大華裔媒體人盛雪表示，1990年代後期中國曾出現移民潮。但他們移民海外後因為不適應語言和文化障礙，甚至過於思念故土，出國後過得並不如意，加上當時中國經濟好轉後，部分人又返回了中國。

盛雪指出，近年來中國政策轉趨保守，不少中產階級遭到打壓，有轉為窮人之虞，因此對當局放棄了幻想。如今她每天都能在網路上接到求救信息，但又不得不承認，只有有能力和資產的極少數人能離開中國。（編輯：陳沛冰）1110924