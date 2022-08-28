中國公安部掃蕩電信網路詐騙 逮捕嫌疑人1.3萬人

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（中央社台北28日電）中國公安部組織江蘇、浙江、安徽等3省15市公安機關掃蕩電信網路詐騙，逮捕犯罪嫌疑人1.3萬人、查獲犯罪據點460多個、扣押涉案現金人民幣5000多萬元（約新台幣2.2億元）。

中央政法委27日透過微信公眾號「長安劍」發布訊息作上述表示。

中國公安部近日組織指揮江蘇、浙江、安徽等3省15市公安機關同步展開華東片區區域會戰集中收網行動，掃蕩電信網路詐騙。逮捕犯罪嫌疑人1.3萬人、查獲犯罪據點460多個，另獲繳手機、電腦、SIM卡等作案工具1.4萬個（台），扣押涉案現金5000多萬元、虛擬貨幣泰達幣（USDT）88.5萬個。

公安機關發現，詐騙分子大部分藏匿在境外對中國民眾詐騙，但都離不開境內涉詐新型違法犯罪集團的支持，這類犯罪集團主要從事組織偷渡、引流推廣、技術開發、轉帳洗錢等各類違法犯罪活動，這是電信網路詐騙產業鏈中重要環節。

由於電信網路詐騙犯罪具跨區域、非接觸等特點，這些涉詐犯罪集團關聯的詐騙案件往往涉及多個地區，具有極強的隱密性和社會危害性。犯罪集團集中地區也極易滋生非法拘禁、聚眾鬥毆等違法犯罪活動，成為當地社會治安的重大隱患。

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公安部決定成立國家隊，採取「定向研判、統一指揮、集中打擊」模式，在全國重點省市展開區域會戰，打擊各類電信網路詐騙新型違法犯罪據點和人員；江蘇、浙江、安徽等華東3省為第一次區域會戰主戰場。

公安部有關負責人表示，公安機關保持嚴打高壓態勢，不斷創新打擊模式，繼續組織展開華南片區、京津冀片區等區域會戰，堅決遏制電信網路詐騙違法犯罪多發高發態勢。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110828