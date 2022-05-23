打擊詐騙 福建安溪禁民眾非必要赴「涉詐8國」

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（中央社台北23日電）一度被稱作「騙子之鄉」的福建泉州安溪下達命令，要求安溪籍民眾非必要禁止出境至「涉詐8國」，與西雙版納等滇桂邊境地區。官方通告指出，這是為了要遏止詐騙。

據福建泉州安溪公安微信號21日消息，安溪縣政府打擊治理電信網路新型違法犯罪工作聯席會議辦公室20日作出通告稱，堅持「非必要、不出境」原則，除非特殊情況一律禁止安溪籍人員出境至「涉詐重點國家」。

根據通告，這些國家包含緬甸、柬埔寨、阿拉伯聯合大公國、菲律賓、泰國、寮國、馬來西亞、土耳其。

除了上述國家之外，安溪籍人員除非必要也禁止去訪雲南、廣西邊境地區（雲南省德宏州、臨滄市、普洱市、西雙版納州、廣西壯族自治區崇左市、防城港市、百色市等邊境地區）。

通告指出，如安溪籍人員是因工作、經商、就學、就醫或其他正當情況，欲前往上述8個國家和雲南、廣西邊境地區，必須提前3天以上進行報備。此外，需提供營業執照、房產證明、租房合約、有效勞動合約、公派出差文件、就學、就醫等相應證明材料。

通告還指，滯留上述8個國家的安溪籍人員，如非因工作、經商、就學、就醫或其他正當事由，應儘快通過合法管道返回中國，回國前要進行報備。

通告並要求，全縣群眾要積極檢舉揭發非法出境前往上述國家和在雲南、廣西邊境地區從事詐騙違法犯罪人員，全民防控、全民打擊，共同維護安溪聲譽。

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中國新聞周刊曾報導，安溪現今淪為中國電信詐騙大本營，甚至有整個村都在搞「電詐」，還有專門的「詐騙培訓學校」，詐騙活動猖獗。為防安溪人轉移到海外行詐，安溪嚴管護照，若無求學、求醫等正當理由，難以取得護照，許多人只好偷渡。

5月中旬時，中國電信商「中國移動」為防止境外電話詐騙，在多省實施新規，將默認關閉接聽國際及港澳台電話。將默認關閉接聽國際及港澳台電話。若用戶需要接聽境外電話，必須在期限內進行確認登記。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110523