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愛爾蘭加油站爆炸 10人喪生

2022/10/9 04:20
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（中央社都柏林8日綜合外電報導）愛爾蘭警方今天表示，西北部多尼哥郡（Donegal）1座加油站昨天發生爆炸，目前死亡人數已增至10人，其中包括1個小女孩。

法新社報導，愛爾蘭警察隊（Garda Siochana）在記者會上表示，這起爆炸案發生於當地時間7日下午3時20分左右，地點則在多尼哥郡的柯里斯洛（Creeslough）村。

警方指出，「死亡名單包括4名男性、3名女性、2名青少年（男女各一）和1個小女孩」，他們都是當地居民。

警方說，他們正以「開放的心態」處理這起事件，但表示，「我們現有的資訊都指向一起悲慘的事故」，接下來將針對事件起因展開調查。

現場照片顯示，加油站的店舖樓上居住區牆壁遭到炸穿，屋頂有部分塌陷，瓦礫散落到停有若干車輛的加油位置。

居住地點距離事發現場僅約150公尺的1名居民形容，爆炸聲聽起來像「炸彈」。

愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）趕往現場視察前告訴媒體，「這堪稱黑暗的一天」。

柯里斯洛村距離北愛爾蘭邊境約50公里，當地人口約為400人。（譯者：施施）1111009

馬丁
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