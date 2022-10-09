奧地利總統大選 現任范德貝倫盼首輪投票定江山

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（中央社維也納8日綜合外電報導）奧地利明天將投票選總統，各位總統候選人在昨天結束了競選活動；呼聲最高的現任總統范德貝倫盼自己能在第一輪囊括多數選票，以避免進入第二輪決選。

大多數民意調查顯示，現年78歲的前綠黨領袖范德貝倫（Alexander Van der Bellen）的支持率略高於在第一輪勝選所需的50%選票，這意味著他所面臨的挑戰是要動員支持者，並說服他們自己的勝選充滿不確定性。

兩個主要的中間派政黨都沒有推派候選人，兩陣營高層人物都支持范德貝倫。他面對的6位對手都是男性，極右派自由黨（FPO）的羅森克蘭斯（Walter Rosenkranz）是他的主要競爭對手，民調支持率約為16%。

范德貝倫昨天在最後一場造勢大會中說：「勝負仍在未定之天。」這場造勢大會，除了下議院第3大黨自由黨之外，國會所有政黨的重量級人物都出席了。

「拜託大家去投票，並說服其他人也去投票…這個星期天民主參與的最大敵人，就是賴在沙發和舒適偷懶。」

奧地利總統通常只是儀式性的角色，但也擁有廣泛的權力，這意味他得監督奧地利的過渡和動盪時期。范德貝倫所見識過的危機遠比他所應承擔的多，他建立了手腕果斷和態度輕鬆的形象。

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范德貝倫在2016年競爭更為激烈的大選中，擊敗一名極右派對手，2017年他在自由黨與保守派人民黨（People's Party）共同組成的聯合政府中宣誓就職，但在2019年因當時自由黨領導人被偷拍到一段疑似「通俄」的影片曝光，導致聯合政府垮台。

范德貝倫的對手羅森克蘭斯，在他的最後一次造勢大會上談到了移民、法律和秩序等自由黨的核心主題，並批評了歐洲聯盟，他指稱范德貝倫是政治建制派和「體制」的候選人。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1111009