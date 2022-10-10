海地請求國際派兵 聯合國秘書長促安理會考慮

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（中央社紐約聯合國總部9日綜合外電報導）聯合國發言人杜雅里克今天表示，聯合國秘書長古特瑞斯已敦促聯合國安全理事會立即考慮海地的請求，部署一支國際特種武裝部隊，因應海地人道危機。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）今天在聲明中說：「秘書長仍嚴重關切海地局勢，這個國家因安全局勢嚴重惡化而癱瘓，面臨霍亂爆發威脅。」

路透社報導，自幫派上個月封鎖維勒克斯（Varreux）的輸油站以來，海地陷入停擺，汽油和柴油的短缺導致交通運輸癱瘓，迫使企業和醫院停止運作。

這也導致瓶裝水短缺，而海地才剛證實出現新一波霍亂疫情。霍亂疫情必須透過加強衛生和清潔的水才能獲得控制。

海地政府7日授權總理亨利（Ariel Henry）請求國際社會部署「特種武裝部隊」，解決主要燃料港口被封鎖導致嚴重短缺所造成的危機。

杜雅里克還說，古特瑞斯（Antonio Guterres）今天致函聯合國安理會，提出對海地加強安全協助的選項。

美國昨天表示，已在檢視海地尋求國際支援的請求。

海地反對派組織「蒙大拿協定」（Montana Accord）表示，亨利提出的要求等同叛國行為，並說外國軍隊只會讓情況變得更糟。「蒙大拿協定」是由一群強烈批評亨利執政的海地知識分子和政治活躍人士組成。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1111010