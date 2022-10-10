法國10年建成首座離岸風場 重協商參與盼創三贏

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9月30日媒體參訪團搭船前往克魯瓦西克鎮外海15公里處，近距離拍攝總面積78平方公里的聖納澤爾風場。能源透過海底電纜傳到海中變電站再傳回電力傳輸網絡，約能提供羅亞爾-大西洋省20%、約70萬人的用電。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年10月10日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎9日專電）法國首座離岸風場歷時10年於9月22日啟動，中央社受邀參訪。風場負責人表示，他們花費很多時間協商溝通，讓利害關係人皆可參與，並逐步修正計畫和法規，盼創居民、風場、經濟三贏解方。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）9月22日親赴法國西部濱海羅亞爾-大西洋省（Loire-Atlantique）的聖納澤爾區（Saint-Nazaire），為法國第一座離岸風力發電廠主持啟用典禮。

根據歐盟統計局（Eurostat），2020年法國再生能源僅佔總能源的19.1%，低於目標的23%，是歐盟中唯一未達標的國家。為彌補落後，馬克宏在典禮演說時表示，政府將推動再生能源加速法案。

法國離岸風力發電政策大約於2008年啟動，2011年聖納澤爾選為場址，總統顧問向歐洲第一電台（Europe 1）表示，「法國花了10年才落成園區，而歐洲鄰居平均只花一半的時間」。

9月30日，中央社受法國電力集團再生能源（EDF Renouvelables）之邀，與法新社、法蘭西西部報、世界報、德國公共電台、波蘭通訊社等媒體一同參訪聖納澤爾風場，進一步了解法國首座離岸風場的建造過程。

記者一行人首先來到圖爾巴港（La Turballe）的維護基地，基地透過控制室中各式數據與即時監視器，可24小時監控風場現況與周邊船隻位置，確保一切無虞。

接著再搭船來回約2小時，前往克魯瓦西克鎮（Le Croisic）外海15公里處，近距離拍攝聖納澤爾風場。

風場總面積78平方公里，80組風機中有20組開始運轉，今年底前將全數啟動，透過海底纜線傳到海中變電站再傳回全國電力傳輸網絡（RTE）。預計每年總發電量為480MW（百萬瓦），能提供羅亞爾-大西洋省20%、約70萬人的用電。

聖納澤爾風場2011年選址完成，翌年由歐盟最大再生能源開發商法國電力集團再生能源得標，但直至2020年才真正動工。海洋能源負責人勒布斯（Cédric Le Bousse）告訴中央社，作為法國首座離岸風場，聖納澤爾風場歷經很長的諮詢期，與當地居民、協會等利害關係人舉行多次會議與公眾辯論，再根據各方回饋調整計畫。

法國電力集團將環境研究分為三階段：2011年開始的衝擊研究、2019至2020年的基準研究、2021年後的環境追蹤。

勒布斯解釋，衝擊研究包括海洋、鳥類、海床等生態與人類活動現況，及風場對當地影響評估與應對方案；基準研究則是調查風場建造和開發方式對原況所帶來的改變，作為環境追蹤的首步規劃。

聖納澤爾風場負責人德拉勞洪西（Olivier de La Laurencie）表示，建造曠日費時的原因有二：第一是訴諸司法。部分人士批評風場破壞環境而告上法院，「好消息是他們沒找到任何缺失，所以即使浪費了一些時間，但可以把它視為『撞擊測試』」。

第二個原因則是許多相關法規必須同步釐清、協調、制定，花費時間。例如國家啟動公私部門參與的「諮詢與追蹤程序」（instance de concertation et suivi），其中一個任務便是設立「環境技術委員會」（Comité technique environnemental），由於毫無先例，所以光是討論委員會組成名單就安排了幾場會議，但之後其他風場就有例可循。

除環境影響，風場與漁業活動共存也是一大挑戰。德拉勞洪西說：「這片土地有自己的故事，我們是後到者，因此要了解周遭環境。我們花很多時間和居民、協會、漁民、公部門及所有相關人士討論，舉辦超過1500場座談、至少300場公眾會議與簡報，了解需求並加以回應，很多時候能找到居民、風場與經濟三贏的解方。」

如施工封閉區域時，漁船需繞道而行，來回浪費一個半小時。經雙方討論，決定在園區內圍出2條航道，漁民謹遵通行規範，施工與捕魚都不受影響。

但德拉勞洪西也坦言，年底才全數完成，目前只開放部分的漁場，「要確認漁業活動衝擊現在還太早，但目前看來，基座與變電站附近生態已恢復，海草、貝、魚類都逐漸回歸，是好徵兆」。

勒布斯表示，離岸風力電場會以特殊稅持續補償、補助周邊居民與經濟活動，聖納澤爾場每年需繳交約800萬歐元（約新台幣2億4700萬元），其中35%協助漁業發展、15%為環境補助、5%為海難救助，其餘則分配給與計畫相關的周邊區鎮。

正值歐洲能源危機之際，再生能源生力軍的啟動，除證明離岸風力發電在法國是可行的，在能源獨立層面上也具重要意義，對擺脫化石燃料而言更是關鍵一大步。

法國是歐洲風力發電第二潛力國，僅次於英國。各界盼聖納澤爾風場打頭陣提供法規程序基礎後，離岸風場建設能加速。目前預計第二座離岸風場將於明年夏季啟動，2024年將有第三座。（編輯：郭中翰）1111010

發電與維護負責人勒提奧（Fabrice Le Tual）帶領監測中心逾百位員工，根據海象、氣候、洋流、發電量等數據與實時監視器，在風場壽命的接下來25年內無時無刻監控聖納澤爾風場。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年10月10日

法國電力集團（EDF）再生能源海洋能源負責人勒布斯9月30日向媒體參訪團解釋聖納澤爾風場所經歷的長期協商過程，表示為了讓離岸風場與漁業共存，耗費心力，除盼計畫更能被接受，也希望所有人共享藍色國土。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年10月10日

法國首座離岸風場歷時10年於9月22日正式啟動，聖納澤爾風場負責人德拉勞洪西，這片土地有自己的故事，EDF舉辦超過1500場座談、300場公眾會議與簡報，以了解需求並努力找到居民、風場與經濟三贏的解方。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年10月10日