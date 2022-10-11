薪資爭議 蘋果澳洲分公司150員工將罷工1小時

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（中央社雪梨11日綜合外電報導）蘋果公司（Apple Inc）澳洲員工工會人士今天說，由於薪資協商毫無進展，工會今天投票通過罷工。

法新社報導，這場為時僅1小時的罷工，目的是為了擾亂澳洲蘋果商店營運，預定本月18日舉行，原本就在其他地方陷入勞資緊張的蘋果公司，將因此壓力更增。

工會指出，零售與速食員工工會（RAFFWU）旗下4000名澳洲蘋果會員將有約150人參與罷工，澳洲22間蘋果商店至少有3家大部分的客戶服務會受到影響。

根據零售與速食員工工會，這是蘋果首次在澳洲遇到罷工。美國蘋果以及亞馬遜（Amazon.com Inc）等大型企業員工紛紛因生活成本壓力籌組工會之際，澳洲這場罷工會讓蘋果在全球遭遇的勞資協商問題更形擴大。

工會與蘋果表示，澳洲蘋果8月協商時提議訂定固定調薪幅度和條件，因此展開1輪勞資協商。零售與速食員工工會與另2個工會9月訴諸仲裁爭取更多時間，獲得允許。

3個工會表示，希望蘋果能保證調薪反映通膨，並給予週末連續2天而非2天分開的休假。澳洲目前通膨率約7%，為中央銀行目標的2倍。

蘋果表示，基本時薪已高於業界17%，全職員工也享有週末假期休假的保障。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1111011