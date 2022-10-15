美第7艦隊司令籲反制中國 讚澳加軍艦穿越台海

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（中央社記者徐薇婷華盛頓14日專電）美軍第7艦隊指揮官湯瑪斯今天表示，面對中共不負責任行徑及主張，若不予以反制，北京只會繼續往目標邁進。正因如此，美國定期派軍艦通行台海，所幸澳洲、加拿大等也加入行列。

美國海軍10月13日慶祝247歲生日，掌管美國第7艦隊的湯瑪斯（Karl Thomas）今天出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）活動，談論艦隊任務及區域挑戰。

談到中共近年來日益具侵略性的行徑，湯瑪斯表示，光是中國在南海造島行動就說明一切；中國國家主席習近平曾允諾美國總統，不會在南海追求軍事化，卻還是這麼做，美國曾相信全球經濟發展、西方經濟規範能改變北京，顯然也沒有發生。

湯瑪斯指出，面對中俄的惡意行為、無根據主張，要靠跨國及跨領域努力揭發這些行徑，國際社會也要願意挺身而出，一起拿出作為，這正是為何美國執行航行自由任務。

他說，若美國接受這些逾越聯合國海洋法公約、被國際法庭視為不合法的主張，不執行航行自由任務，或不予以反制和表態，也不聯合理念相近國家，中國只會繼續往目標邁進，所以要讓他們知道該「適可而止」（Enough is enough）。

湯瑪斯表示，所幸澳洲、加拿大派軍艦通行台海，美方也定期這麼做。但他強調，不是所有航行自由任務都是針對中國，任何國家做出的「過度主張」都會是目標。

為展現美國及其盟友對自由開放印太地區的承諾，美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）和加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「溫哥華號」（HMCS Vancouver），於台北時間9月20日聯袂通過台海。

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根據澳洲人報（The Australian）2018年10月報導，澳洲海軍飛彈巡防艦墨爾本號（HMAS Melbourne）也曾於當年9月底通行台海。

湯瑪斯也批評中共，在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台後向台灣發射飛彈的作法「不負責任」、「反應過度」。他表示，美國在「台灣關係法」下有責任為台灣防禦能力提供協助，盼看到兩岸分歧和平解決。（編輯：周永捷）1111015