因應能源飆漲 馬克宏籲德國展現歐洲團結

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（中央社巴黎16日綜合外電報導）法國總統馬克宏今天呼籲德國展現歐洲「團結」因應能源價格飆漲，並警告德國提出數千億歐元計畫以助國內消費者，可能導致市場「扭曲」。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）在法國「迴聲報」（Les Echos）預定明天刊登的訪問中表示：「我們不能堅持個別國家政策不放，因為這會在歐陸內造成扭曲。」

他又說：「與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）危機一樣，這對我們歐洲來說是一個關鍵時刻…我們必須團結一致地採取行動。」

俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家祭出制裁，俄國則削減天然氣供應作為回應，之後歐洲電價一直飆漲。

這引發了歐洲及其他地區嚴峻危機，德國因高度依賴俄羅斯能源供應，因此受創尤重。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）政府被指責單獨採取行動，提出2000億歐元的支持計畫來保護德國的家庭和企業。

德國受到了幾個歐盟夥伴的壓力，被要求在財政上更為團結。

馬克宏說：「若我們要採取一致做法，需要的不是個別國家策略，而是歐洲整體策略。」

歐洲聯盟各國領袖預定20日和21日在布魯塞爾舉行峰會，將對能源價格飆漲尋求共同因應對策。

馬克宏在「迴聲報」訪問中說，歐洲夥伴有與德國團結，而德國對歐洲展現團結力量也是正常的。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1111017