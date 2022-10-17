歐盟東協簽全球首個區對區航空協定 料航班大增

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（中央社記者田習如台北17日電）歐盟與東協今天正式簽署全球第一個區域對區域的「全面航空運輸協定」，預料將促成兩邊航空公司擴展更多航班和航點，迎向疫後跨境交通復甦，也提供兩區域及周邊消費者更多選擇。

根據歐洲聯盟（EU）與東南亞國協（ASEAN）的聯合新聞稿，17日雙方代表是在峇里島舉行的運輸部長會議中正式簽署這個去年11月即談妥的全面航空運輸協定（Comprehensive Air Transport Agreement，CATA）。

根據該協定，兩區域的航空公司將享有貨運往來不限次數、客運每周最多14班次的商機，並可在第5航權（5th freedom traffic rights）下將航程延伸到區域內的第3國。同時，歐盟與東協還將在航空安全、消費權益和環境議題上展開更密切合作。

歐盟執委會負責運輸事務的專門委員維爾林（Adina Valean）表示，這個全球首度區域間的航空協定「取代了超過140個雙邊（指國與國）空運協約，透過同一套規則而省去繁文縟節」，並將有助於航空業在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情後的復甦。

東協秘書長林玉輝（Lim Jock Hoi）則說，該協定恰好適於慶祝今年歐盟與東協展開對話關係的45週年，有助強化兩區域航空服務、人際連結、商業往來和環境永續的航空產業。

這項協定將在兩區域成員國批准後正式生效。東協與歐盟並將在12月舉行高峰會。（編輯：高照芬）1111017