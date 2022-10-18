習近平將邁第3任 世維會籲立即檢討維吾爾政策

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡18日專電）中國共產黨正舉行第20次全國代表大會，若無意外，習近平將打破文革後慣例，取得第3任總書記任期。世界維吾爾代表大會呼籲習近平立即檢討對維族及其他突厥人的政策，無條件釋放被任意拘留者。

世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress，下稱世維會）主席多里坤‧艾沙（Dolkun Isa）日前發布新聞稿表示，十年前，當習近平第一任總書記任期開始時，沒人能預見他會為維吾爾人民帶來的苦難。「在他治下的這十年裡，中國政府精心策劃並推動鎮壓東突厥斯坦維吾爾人及其他突厥民族的政策，國際公認這些政策已構成違反人道罪及種族滅絕罪」。

世維會指出，在習近平的兩個任期內，數百萬維吾爾人被任意關押至集中營，遭受酷刑、性及性別暴力、強暴、面對營養不良和極度不衛生的條件。在整個東突厥斯坦地區，維吾爾人進一步遭強迫勞動、節育政策、家庭分離，文化及宗教場所及建築也受到破壞。

世維會表示，即使過去幾個月裡，東突厥斯坦承受的鎮壓也沒有緩解跡象。在嚴厲的封鎖下，許多受影響的維吾爾公民失去食物及藥物等基本資源，維吾爾人紛紛在社群媒體上尋求協助。缺乏這些必需品，據報導20多名維吾爾人因飢餓或缺乏醫療協助喪生。

世維會說，中共對維吾爾人的種族滅絕政策對維吾爾人的未來產生嚴峻影響。除了嚴重的跨世代創傷外，相關數據顯示，未來20年內，將減少數百萬名維吾爾人出生。

世維會表示，習近平的政策除了對維吾爾族人的生存造成破壞性影響外，還使中國與世界其他國家的關係變得緊張。面對暴行，這些國家越來越敢說敢言，並正在落實向中國政府追究責任的政策。政策不僅會傷及第一線該負責的人，也必將對整個中國社會產生影響。

面對這些暴行，以及對維吾爾人及中國社會造成的持續性嚴重影響，世維會呼籲中國共產黨內部進行改革，並立即結束這些暴行，無條件釋放所有被任意拘留者，及廢除在東突厥斯坦的強迫勞動制度。

聯合國人權理事會（UNHRC）6日針對新疆人權狀況辯論決議草案進行表決，中國、巴基斯坦、卡達及烏茲別克等19國投票反對，印度等11國棄權，17票贊成，使西方國家共同提出的這份決議草案胎死腹中。(編輯：黃自強)1111018