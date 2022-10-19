巴西總統候選人在東南部集中火力衝刺

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（中央社記者唐雅陵聖保羅18日專電）巴西30日將舉行總統選舉第2輪投票，最後衝刺階段，兩名候選人魯拉和波索納洛都將競選活動集中在聖保羅等東南部各州，以奠定勝選基礎。

爭取連任的自由黨籍巴西現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）為尋求在國內最大票倉擴大首輪投票已獲得的優勢，本周將競選活動集中在聖保羅州內陸。

波索納洛競選團隊指出，波索納洛將於20至23日在聖保羅州與州長候選人福瑞塔斯（Tarcísio de Freitas）和聖保羅州長賈西亞（Rodrigo Garcia）參加街頭造勢活動。

第一夫人蜜雪兒（Michelle Boslonaro）也預定出席19日的支持波索納洛婦女團體活動（Mulheres com Bolsonaro），目的是嘗試擴大波索納洛對工黨候選人、前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在當地的優勢。

聖保羅是巴西最大票倉，在該州每增加1個百分點都可以在第2輪投票起決定性作用。

巴西總統大選10月2日進行首輪投票，波索納洛在聖保羅州獲得47.7%的有效選票，魯拉40.9%，兩人差距6.8個百分點。波索納洛競選團隊認為，如果擴大這個差距逾15個百分點，連任的機會將大增。

不只是波索納洛，為了奠定勝選基礎，魯拉也同樣將最後衝刺階段的競選造勢活動集中在聖保羅和里約熱內盧等東南部各州。

巴西政治學家韋加（Luciana Veiga）表示，民意調查數據顯示兩名候選人將競選活動集中在東南部是有道理的，因為當地是巴西選民佔比最大，同時也是缺席投票人數最多的地方。

韋加指出，缺席投票的選民是影響選舉結果的一大變數，而相較於試圖讓對手的支持者在最後關頭變卦，說服原本打算棄權的選民出來投票，勝算似乎更大。

此外，東南部也是投票意向最不穩的地區，因為很多選民遭受「交叉壓力」，即受到來自所屬的不同群體的壓力。

例如選民可能來自支持波索納洛的福音派教會，同時又屬於支持魯拉的較貧窮階級。這種情況讓他經常陷於兩難境地，任何風吹草動都可能改變最終的投票選擇。

另一位巴西政治學家泰謝拉（Marco Teixeira）今天接受美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）訪問也表示，很多選民不敢透露真實想法，因為害怕在公眾場合受辱或受傷。

泰謝拉說，他從未見過類似今年選舉的粗劣暴行，除了敵對候選人支持者之間鬥毆外，還有許多公司老闆、農場業主等公然威脅員工，若不投給某位特定候選人就會遭到減薪或裁員。

泰謝拉認為，這類政治暴力前所未有，特別是在民主時代；巴西正在歷經一個完全非典型的選舉過程，國家社會必須盡快消除這種相互敵對的氣氛。（編輯：韋樞）1111019