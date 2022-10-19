路透分析：日本擬5年間擴軍 遏止北京啟戰東亞

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日本政府官員和安全分析人士表示，從現在開始至2027年，日本將展開二戰結束以來最大規模建軍，以嚇阻北京在東亞啟戰。圖為日本與美國軍機4日進行聯合操演。（圖取自twitter.com/jointstaffpa）

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（中央社東京19日綜合外電報導）中共20大本月16日登場。日本政府官員和安全分析人士表示，從現在開始至2027年中共舉行21大的這5年間，日本將展開二戰結束以來最大規模建軍，以嚇阻北京在東亞啟戰。

路透社報導，日本在2019年版的防衛白皮書中將中國列為主要對手，擔心北京無視國際準則、對台灣施壓和快速軍事現代化會構成嚴重安全威脅。安全專家說，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，這種焦慮日益加劇，削弱日本公眾對重新武裝的反對態度。

東京拓殖大學（Takushoku University）教授川上高司（Takashi Kawakami）說，日本政府「處於有利地位，可藉此去做任何力所能及之事」。他還說透過將2027年視為東亞力量平衡可能對中國有利之際，日本政府可爭取支持增加國防開支。

2027年不僅是中共的21大，也是中國軍隊現代化路線圖和解放軍建軍百年的重要里程碑。美軍前印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）在去年的國會聽證會上表示，共軍攻台有可能在2027年「表露」。

對日本而言，台灣落入中國控制可能是場災難，因為這將危及供應日本幾乎所有石油和許多製造業原料的主要航道，也會讓中國海軍從台灣進入西太平洋。

一名參與國防建設計畫的日本政府高層說：「各界看法分歧，但總的來說，政府官員對2027年的重要性抱有共識。」

他還說：「這在內部已有所討論。」由於事涉敏感，這名官員要求不具名。

中國外交部表示，日本是利用中國作為擴軍藉口。

中國領導人習近平在北京舉行的中共第20次全國代表大會上表示，必須加快腳步，將解放軍建設成世界一流軍隊，並表示中國絕不放棄使用武力解決台灣問題的權利。

日本防衛省官員並未回應路透社詢問。

日本放送協會（NHK）本月公布一份1247名受訪民眾的民調顯示，55%受訪者支持增加軍費，反對者29%；支持增加軍費者裡，61%的人同意削減公共開支挪供軍費。

執政的自民黨已允諾5年內將軍事預算翻倍至10兆日圓（新台幣2.14兆），增加的經費將供長程飛彈之用，包含改良三菱重工的12式陸基反艦飛彈、籌獲挪威亞洲康堡海事（Kongsberg Maritime）公司的聯合打擊飛彈與美國洛馬（Lockheed Martin）的聯合空對地距外飛彈。這些可打擊遠端的中國與北韓目標。

其他大型建軍計畫還有2030年代部署新式戰機，機種很可能是與英國合作研製「風暴」（Tempest）匿蹤戰機。日本大舉增加軍費也將大大有利洛馬、波音、諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）等軍火商。

前面那位不具名日方高層說：「我們必須把5年內能列裝的東西當成優先要務。」

日相岸田文雄將於12月公布全面安全戰略時一併說明軍費支出計畫細節。預料安全戰略將賦予日本更吃重的區域角色協助美國。（譯者：劉文瑜、陳亦偉）1111019