日本調降傳染病旅遊警示 可自由前往全球各地

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本政府外務省有鑑於全球COVID-19疫情整體來說持續趨緩等情況，今天調降「傳染病危險情報」到最低的等級1，代表過去籲請民眾避免前往的國家或地區，已從76個全數歸零。

根據外務省官網資料，「傳染病危險情報」（類似傳染病旅遊警示）等級一共分為4級，等級1是十分注意；等級2是非必要勿前往當地；等級3是勿前往當地；等級4是撤離當地並勿前往當地。

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日本放送協會（NHK）報導，外務省有鑑於全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情整體來說已趨緩，加上七大工業國集團（G7）成員國早已取消相關警戒等級，因此今天修正「傳染病危險情報」等級，將民眾前往全球各地的警示調降到最低的等級1。

外務省在此之前仍對全球76個國家或地區維持等級2警示，今天調降等級後，籲請民眾避免前往的國家或地區已全數歸零。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1111019