更多編輯台推薦新聞：
美國錢幣首見亞洲臉孔 紀念華裔女星黃柳霜
國際

美國錢幣首見亞洲臉孔 紀念華裔女星黃柳霜

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

馬來西亞11月19日國會大選 97歲馬哈地再拚連任

2022/10/20 13:15（10/20 13:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
97歲馬來西亞前首相馬哈地將再度出馬競選國會議員。（圖取自twitter.com/chedetofficial）
97歲馬來西亞前首相馬哈地將再度出馬競選國會議員。（圖取自twitter.com/chedetofficial）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬來西亞布特拉加亞20日綜合外電報導）馬來西亞官員今天宣布，將於11月19日舉行大選。

綜合法新社和路透社報導，選舉委員會主席沙勒（Abdul Ghani Salleh）在記者會上告訴媒體：「選舉日期是11月19日。」沙勒表示，必須在11月5日提出議員候選人提名。

首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）10日宣布解散國會，以利提前舉行大選。

高齡97歲的前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）表示，他將再度出馬競選國會議員，爭取連任渡假勝地蘭卡威（Langkawi）選區的席次。

今年約有2100萬名馬來西亞人有投票權，選出下議院議員。馬來西亞下議院有222個席次，贏得簡單多數（112席）的政黨或聯盟將組成下一屆政府。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1111020

延伸閱讀
大馬首相宣布解散國會 60天內將提前大選大馬前首相納吉涉貪入獄後 妻子羅斯瑪遭判收賄
依斯邁沙比利
馬來西亞大選腳步近了 巫統決議：近期解散國會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族