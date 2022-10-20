馬來西亞11月19日國會大選 97歲馬哈地再拚連任
2022/10/20 13:15（10/20 13:24 更新）
97歲馬來西亞前首相馬哈地將再度出馬競選國會議員。（圖取自twitter.com/chedetofficial）
（中央社馬來西亞布特拉加亞20日綜合外電報導）馬來西亞官員今天宣布，將於11月19日舉行大選。
綜合法新社和路透社報導，選舉委員會主席沙勒（Abdul Ghani Salleh）在記者會上告訴媒體：「選舉日期是11月19日。」沙勒表示，必須在11月5日提出議員候選人提名。
首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）10日宣布解散國會，以利提前舉行大選。
高齡97歲的前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）表示，他將再度出馬競選國會議員，爭取連任渡假勝地蘭卡威（Langkawi）選區的席次。
今年約有2100萬名馬來西亞人有投票權，選出下議院議員。馬來西亞下議院有222個席次，贏得簡單多數（112席）的政黨或聯盟將組成下一屆政府。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1111020
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