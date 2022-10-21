人權團體：伊朗抗議人士被捕恐受酷刑或死於獄中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡21日專電）伊朗女子艾米尼之死引爆全國示威。人權組織今天示警，因抗議而被捕的社運人士恐怕面臨酷刑甚至死於獄中的風險，有些人在威迫下公開認罪。在這個節骨眼，國際社會的緊急行動至關重要。

22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾而被道德警察逮捕，9月16日在羈押期間死亡，引爆伊朗逾80城鎮反政府示威，女性焚燒頭巾表達憤怒，抗議民眾高喊「女性、生命、自由」，要求政府廢除女性服裝規定。

法新社今天報導，近期於網路上流出的畫面顯示，捍衛言論自由的社運人士羅納吉（Hossein Ronaghi）已被羈押，在檢察官辦公室外遭人鎖喉後被架走。

羅納吉9月24日被捕後，便一直關押在德黑蘭（Tehran）聲名狼藉的伊文監獄（Evin prison）。他的家人說，他有死於腎臟病的風險，腿還被打斷了。羅納吉只是近期被捕的幾位知名維權人士、記者和律師之一，支持者憂心他們恐怕無法從伊文監獄活著出來。

伊文監獄內關了罪犯和政治犯，長期受到西方人權團體抨擊。美國2018年以「嚴重侵犯人權」為由將它列入黑名單。伊文監獄10月15日發生火災，相關單位指出，8名囚犯死亡。

社運人士指控政府於監獄內發射催淚瓦斯及金屬彈丸，即使沒有報告稱政治犯受傷，火災事件仍使外界更憂心囚犯的狀況。

總部位於挪威奧斯陸的「伊朗人權」（Iran Human Rights）負責人阿米瑞-莫加達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）說，時常「被消失」的囚犯，如今面臨酷刑及死亡的嚴峻風險。在這個節骨眼，國際社會的緊急行動至關重要。

羅納吉為「華爾街日報」（The Wall Street Journal）撰稿，多年來，他一直是伊朗境內最無懼的批評人士之一。

他曾說，自己9月22日正在接受伊朗國際電視台的現場採訪時，安全部隊首度試圖將他逮捕，但他設法溜出公寓。兩天後，他一從藏身之處現身，馬上與他的律師一起被捕。

他的手足哈山（Hassan Ronaghi）在推特上寫道，大火席捲監獄後，羅納吉「與我的母親講了簡短的電話」，但只能講上幾句。因為身體不好，幾乎不能說話。

哈山昨天推文：羅納吉的生命處於險境。

伊文監獄發生火災後，國際特赦組織敦促獨立調查員進入事發現場，以保護囚犯不必受到進一步的非法殺戮、酷刑及其他虐待。

「伊朗人權」指出，伊朗已有數千人於政府鎮壓行動中被捕，包括至少36名記者、170名學生、14名律師及580多名社運人士。

全國抗議浪潮已成伊朗伊斯蘭體系自1979年革命以來的最艱鉅挑戰之一。分析人士表示，大規模逮捕行動是伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei ）企圖打擊示威的關鍵策略。

伊朗社運人士塔瓦科利（Majid Tavakoli）也在9月23日被捕。他的家人說，火災發生後，塔瓦科利音訊全無。他的妻子推文質疑，塔瓦科利唯一的工具是大腦，為什麼他不能獲得自由？「思考是罪嗎？」

前政治犯沙迪吉（Arash Sadeghi）服刑幾年後，去年5月獲釋。他雖然罹患罕見骨癌，仍於10月12日被關入伊文。他的父親在推特發布沙迪吉所需的十幾盒藥照片，並寫道：「你可以囚禁他的身軀，但他的靈魂總是與他不認識的人及囚犯同在」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「伊朗人權」對社運人士仍被關押在獄中的狀況感到憂心，並表示若干被拘留者「在威迫及酷刑下透過電視認罪」，在拘留期間還受到言語羞辱。

人權組織阿卜杜拉赫曼．博魯曼德中心（Abdorrahman Boroumand Center）指出，囚犯曾「作證稱在審訊過程中被毒打、酷刑、被剝奪食物及乾淨的飲用水」。此外，遭拘留者遭霰彈槍攻擊受傷，骨折，沒有受到醫療照護。（編輯：高照芬）1111021