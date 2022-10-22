日澳簽新安保合作共同宣言抗中 商議台灣有事

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（中央社東京22日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天跟澳洲總理艾班尼斯會談，因應中國軍事力量崛起，簽署新安全保障合作共同宣言。日媒報導，兩人也就一旦台灣等地發生事態，商議必要因應作為。

讀賣新聞報導，岸田跟艾班尼斯（Anthony Albanese）今天在澳洲西部城市伯斯（Perth）會談約兩小時，兩人會後簽署新的「有關安全保障合作的日澳共同宣言」。

日本TBS電視台報導，這是日澳繼2007年以來，時隔約15年再度簽署有關安全保障合作的共同宣言。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）與法新社報導，兩人簽署的新宣言實質上更新了2007年的雙邊合作協議。當年聚焦反恐與防止武器擴散。

日媒指出，日澳2007年簽署的宣言雖然有載明因應恐怖攻擊及北韓問題，但未考量到中國。

共同社報導，岸田表示，包括敵基地攻擊能力（反擊能力）在內，將在未來5年內徹底強化日本防衛能力，並確保相當程度增加編列防衛經費。這番宣示獲得艾班尼斯強力支持。

日本經濟新聞報導，岸田與艾班尼斯也就一旦台灣或太平洋島國發生事態時，商議必要的因應作為。

兩人也在資源及能源領域確認強化合作。日本約4成液化天然氣（LNG）的進口依賴澳洲，在煤炭部分的依存度更高達約7成。目前受到烏克蘭遭俄羅斯入侵影響，能源價格高漲，岸田希望澳洲方面能穩定出口LNG等能源給日本。

日澳特別假想一旦台灣發生事態等情況，在遇到會影響日澳安全保障的緊急事態方面，於共同宣言中載明「相互協議來檢討採取因應措施」。

艾班尼斯會談開頭談到日本時說，日本是澳洲安全保障夥伴，也是重要的能源夥伴；岸田則說，希望將日澳特別戰略性夥伴關係提升到新層次。

日澳今天簽署的共同宣言將成為未來10年日澳安保合作準則。對日本來說，考量到在東海、南海及太平洋等地強化霸權主義行動的中國，有意深化與定位為「準同盟國」的澳洲之間關係。

日澳在共同宣言中揭示，雙方將強化所有層級的意見溝通，包括每年舉行領袖會談及部會首長間協議等，及為了實現基於法治的「自由且開放的印度太平洋」，將深化彼此合作。

有關日本自衛隊與澳洲軍隊擴大合作、日澳經濟安保、太空及網路領域，日澳也在共同宣言中表明將加強彼此關係。

法新社報導，澳洲官員指出，根據新合作宣言，兩國國防武力將在北澳洲展開共同訓練，「擴大並強化國防、情資分享方面合作」。

澳洲廣播公司新聞網指出，這份新安保合作共同宣言稱澳、日「雙方會就恐衝擊彼此主權、區域安全利益的突發事件相互諮商，考慮應對措施」。

澳廣指這已呼應美澳紐防衛公約（ANZUS）內的若干用字，只是這份日澳宣言並非如前者般是具法律拘束效果的條約。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111022