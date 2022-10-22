日皇座車揭密 公務用不掛大牌、回應夾道民眾減速

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（中央社東京22日綜合外電報導）日媒配合日皇德仁夫婦訪問沖繩縣「揭密」日皇座車，包括用作公務不懸掛大牌，而是懸掛圓形內有編號的皇室專用車牌。為了讓日皇回應民眾歡迎，車隊行經人潮處還會特地減速。

日皇德仁與皇后雅子今天搭乘專機從東京羽田機場前往沖繩縣，這是德仁2019年即位後，跟雅子首度訪問當地。

日本每日新聞報導，日皇夫婦座車一般被稱為「御料車」。御料字面上的意思是皇室財產，也有高貴的人所擁有或使用的物品之意。

掌管日本皇室等事務的宮內廳網頁也載明，「御料車是日皇及皇后兩陛下搭乘的車輛」。

宮內廳表示，皇室目前擁有特殊款式的日本國產豐田汽車頂級車款Century等車型的御料車。

供日皇公務使用的座車，前後並不會懸掛一般的車牌，而是在前方水箱罩下方懸掛一個直徑約10公分的圓形皇室專用車牌，圓形上半部寫有漢字「皇」，下半部寫有數字編號，且引擎蓋上方也會懸掛菊花紋的「天皇旗」。至於日皇私下外出時，則會使用懸掛品川區車牌的車輛。

宮內廳表示，日皇前往地方訪問時，御料車也會被運到當地使用。而供宮內廳長官等人搭乘的隨扈車輛，及發生車禍等情況供日皇與皇后換乘的預備車輛，一樣都會運送到出訪當地。宮內廳表示，這是從以前就有的慣例。

如果日皇訪問地位於本州島的話，多數情況會由駕駛直接開到目的地，但像這次訪問沖繩，則是利用渡輪運送到當地。

在駕駛將日皇座車開往目的地時，為了不讓懸掛皇室專用車牌的座車太過顯眼，在行駛時前後都會有其他車輛「掩護」。

在過去沒有行動電話的時候，為預防在運送車輛過程中發生車禍或故障等意外，也會有負責聯絡工作的人員同行。甚至還有維修人員同行的時代。

日皇座車目前則是在皇居內的維修廠內，由專門維修人員進行車輛保養與維修。

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前往地方訪問時，日皇車隊除了包括前導的白色警用重機、御料車、隨扈車及預備車，還有警察廳長官及皇宮警察本部長等人搭乘、負責指揮車隊維安的專車，形成長度相當長的車隊。

日皇在地方訪問的維安由皇宮警察及地方警察負責，雖然安全是首要之務，但原則上也不能妨礙皇室成員親近國民，因此在行經人潮聚集處，車隊會減速通過，讓日皇和皇后可以回應民眾夾道歡迎。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111022