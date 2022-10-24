瑞信支付法國當局76億元 和解稅務詐欺調查

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（中央社巴黎24日綜合外電報導）根據巴黎法院批准的一項和解協議，瑞士信貸同意支付2.38億歐元（約新台幣76億元），以免遭法國當局以洗錢和稅務詐欺等罪名起訴。

法新社報導，根據和解協議，瑞士信貸（Credit Suisse）將付給法國政府1.23億歐元罰款，以及另外的損害賠償和利息計1.15億歐元。

瑞士信貸表示，該公司已達成和解協議，「解決一起跨國私人銀行服務調查的陳年舊案」。

根據法院文件，法國金融檢察官2016年展開一項調查發現，5000名法國公民擁有未申報的瑞信帳戶，藏匿了20億歐元。

主審本案的法官表示，瑞信銀行人員在高檔法國餐館和飯店開發客戶，而避免在瑞信位於法國的辦公室開發。

檢察官杜林（Francois-Xavier Dulin）表示，這起和解案考量了瑞信在2005到2012年間開發客戶時的「系統性、長期性和創造藏匿的工具」。

杜林指出，瑞士信貸創造了境外實體，協助客戶逃避向法國當局申報特定資產。

檢察官也表示，本和解案也考量到瑞信目前的合作態度，以及採取的修正作法。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111024