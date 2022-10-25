習近平3連任中共總書記 越共最高領導率先訪中

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（中央社記者陳家倫河內25日專電）中共20大剛落幕，習近平隨後並於中共20屆一中全會三連任中共中央總書記。越媒今天報導，高齡78歲、去年三連任越共中央總書記的阮富仲將於10月30日起訪問中國4天。

越通社（VNA）報導，越共中央對外部表示，應中國共產黨中央總書記、中國國家主席習近平邀請，越共中央總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）將於10月30日至11月2日正式訪問中華人民共和國。

習近平23日在中共20屆一中全會上打破中共慣例三連任中共總書記，有別國際普遍對於中共權力愈趨集中的現象感到憂慮，同為「社會主義兄弟」的越共中央當天迅速發出賀電。

阮富仲當時在賀電中代表越南共產黨中央委員會以及用個人名義「熱烈祝賀」習近平再次當選中共總書記，並以「同志」一詞稱呼習近平。

阮富仲在賀電中提到，「我們十分重視和高度評價同志（習近平）對越中兩國關係的良好感情、關注和巨大貢獻」。他並說，越中睦鄰友好和全面戰略合作夥伴關係提升至新台階，滿足兩黨、兩國和兩國人民的根本利益。

阮富仲當時還在賀電中表示，希望盡早與習近平會面並就戰略問題交換意見，為進一步增進政治互信、為兩國關係良好發展的未來提出各自大方向。

越共去年1月召開越南共產黨第13次全國代表大會（越共13大），當時77歲的阮富仲雖已超過越共黨章規定的60歲年齡限制，仍被選為第13屆中央委員會委員，並在越共13屆1中全會上三連任越共總書記。

阮富仲從2011年起擔任越共中央總書記至今。自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來就沒有公開的出訪行程，越媒也未曾披露他是否已經接種COVID-19疫苗、是否曾染疫等資訊。（編輯：周永捷）1111025