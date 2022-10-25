拜登又糊塗了？在白宮草坪種樹後似迷失方向[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

79歲的美國總統拜登（前）被拍到在白宮南草坪一場植樹儀式後似乎迷了路，得靠工作人員指點方向。（圖取自公共事務衛星有線電視網網頁c-span.org）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）現年79歲的美國總統拜登（Joe Biden）認知能力屢遭對手質疑，今天他又被拍到在白宮南草坪（South Lawn）一場植樹儀式後似乎迷了路，得靠工作人員指點方向。

推特上流傳一段公共事務衛星有線電視網（C-SPAN）拍攝到的影像，畫面可見，拜登先是往錯誤方向走了幾步，隨後被引導回白宮。

根據「紐約郵報」（New York Post），拜登與第一夫人吉兒（Jill Biden）為表揚庭園管理人韓奈（Dale Haney）在白宮服務50年而種下一棵樹，拜登接著走向園內，然後轉身問道：「我們要去哪裡？」

工作人員告訴困惑的拜登怎麼走回白宮屋內，拜登又問：「要是我想走那條路呢？」旁人回答：「您想要的話，可以走那邊。」

另名工作人員接著說：「您可以做任何您想做的事。」拜登則在跟上妻子腳步、走回正確方向時，開玩笑般地說：「是啊，我發現自己擁有很多自由。」

拜登下月將滿80歲。上週他在匹茲堡（Pittsburgh）結束一場演說後，似乎也曾迷失方向、一臉困惑，在台上轉圈尋找出口，過程中看似還喃喃自語。

今年4月，拜登在北卡羅來納農工州立大學（North Carolina Agricultural and Technical State University）發表完近40分鐘的演講，說了一句「上帝保佑你們」後，轉向右側，並似乎對空氣說了些話，還跟空氣握起手來。

他隨後背對觀眾，在象徵演講結束的背景音樂響起時，他看起來像是完全失去方向。

當時拜登的怪異行為馬上在網路引起熱議，包括共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）在內，許多人都說拜登可能有認知退化跡象。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1111025