拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下[影]

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美國總統拜登（左5）21日在「全球對抗愛滋病、肺結核和瘧疾基金會」活動發表演說，會後流出一段他演說結束轉身想下台卻突然頓住的影片。（圖取自twitter.com/POTUS）

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（中央社紐約22日綜合外電報導）美國總統拜登（Joe Biden）昨天在一場對抗愛滋病、肺結核和瘧疾的募款活動上演說，會後流出一段現場影片顯示，他演說結束後轉身想下台，卻突然頓住，看起來有點迷茫。

拜登是在紐約舉行的「全球對抗愛滋病、肺結核和瘧疾基金會」（Global Fund）第7次增資會議（Seventh Replenishment Conference）上演說。這段影片已在推特（Twitter）等社群媒體上廣為流傳。

印度「新德里電視台」（NDTV）、「天空新聞澳洲台」（Sky News Australia）等媒體報導，這場活動募得驚人的142億5000萬美元。

拜登在演說中感謝所有參與者貢獻，根據白宮網站刊載的講詞，他說：「謝謝大家為了重要的事情而奮戰。毫無疑問，這一切攸關拯救人命、與夥伴合作以確保所有群體都健康強壯，至少是有機會變得健康強壯；還要確保任何地方的人們都能過著有尊嚴生活。」

當79歲的拜登向右轉身要下台時，他頓住一秒，似乎在想是否要從那裡下台。接著主持人向他致謝，拉回了拜登的注意力。

影片來源：Sky News Australia

這支影片已有超過600萬人次觀看，推特出現一連串網友評論。

美國共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）在推特分享了這支影片，他說：「真恐怖。這就是我們的最高統帥。」

但也有部分社群媒體用戶認為，這和年紀沒有關係，拜登只是不知道要從哪裡下台，然後出於尊重才轉頭聽主持人說話。

這不是拜登第一次因失態而被嘲諷，就在今年4月，一段影片顯示他在演說後伸出手，好像想跟人握手，但他面前空無一人。（譯者：曾依璇/核稿：陳彥鈞）1110923