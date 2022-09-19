是否會在2024年尋求連任？拜登：還沒決定[影]

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影片來源：60 Minutes

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國總統拜登在今天播出的訪問中說，他尚未決定是否將在2024年尋求第2個任期，儘管此前他曾表示自己將再次參選。

法新社報導，11月將滿80歲的拜登告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes），他「有意」競選連任。

但他表示：「這只是我的意向。至於我是否下定決心再次參選，還有待考量。」

拜登說，現在談論這個問題還「為時過早」，還說自己會「尊重命運的安排」。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，拜登和他的顧問先前一再表示，他有意在2024年競選連任，屆時他將滿81歲，但他們沒有明確表示，拜登將會再次參選。

當有人說他已是美國史上最高齡總統時，拜登回應道，我「狀態還很好，對吧？」

談到健康問題，拜登僅簡短表示，「看看我（的樣子）」，說大家應該從他的動作姿態來觀察他的健康狀態。

拜登說：「我尊重人們會說，你知道，『你老了』的這個事實，但我認為，這與你有多少精力有關，以及你所做的是否符合任何年齡都能做的事情。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1110919