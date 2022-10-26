日本最小村鬧職權騷擾 村長兩度被「倒閣」去職

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本面積最小的村、富山縣舟橋村，長年來村公所內員工間發生職權騷擾（Power harassment）事件層出不窮，村議會認為村長難辭其咎，兩度通過不信任決議案迫使村長去職。

根據日本維基百科介紹，舟橋村截至今年9月1日止，推估人口3193人、面積3.47平方公里，人口密度為每平方公里920人。

日本放送協會（NHK）報導，舟橋村公所內職員間職權騷擾事件層出不窮，根據第三方委員會9月公布的報告書得知，總數30多人的職員中，有約10人遭受職權騷擾。

因此，村議會9月認為村長古越邦男應對這種情況負責，經表決首度通過村長的不信任決議案，古越邦男沒有辭職，選擇解散村議會。

被解散的村議會7名成員在之後公告的村議員選舉中全數無投票當選，今天召集臨時村議會，再度對古越邦男提出不信任決議案，表決時獲全員一致通過。

由於村議會兩度通過村長不信任決議案，古越邦男必須去職，並依規定將從10月27日起50天內舉行村長選舉。古越邦男則表達了再度參選村長的意願。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1111026