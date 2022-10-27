IEA：烏戰使再生能源投資增 全球排放2025碰頂

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（中央社巴黎26日綜合外電報導）國際能源總署（IEA）今天表示，該署認為，全球廢氣排放量將在2025年達到高峰，然後將下降，因為俄烏戰爭造成的能源價格飆漲已促進再生能源投資。

法新社報導，國際能源總署去年還表示，燃燒能源的廢氣排放量「沒有明顯可見的高峰期」；但如今風力發電和太陽能的投資上升正使全球對礦物燃料的需求邁向高峰期或高原期，從而導致廢氣排放量降低。

能源總署在公布最新年度「世界能源展望」（World Energy Outlook）報告時說：「俄羅斯入侵烏克蘭所引發的全球能源危機正造成深刻的長久轉變，可能加速過度到一個比較永續和安全的能源體系。」

根據各國政府在能源價格飆漲下公布的最新措施和政策，能源總署預測，最遲到2030年，全球清潔能源投資額將比目前規模成長50%以上，達到每年2兆美元。

上述措施將促使再生能源與核能發電持續增加，能源總署說，「如此一來，全球排放量將在2025年達到高點」。

能源總署並說，屆時全球二氧化碳排放量很可能會從每年370億公噸的高點逐漸下降到2050年結束前的320億公噸。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1111027