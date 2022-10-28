日擬購美國戰斧巡弋飛彈 加速強化國防

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（中央社記者楊明珠東京28日專電）日本政府有意購買美國製的「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，正與美國政府協商，美方持正面態度，協商已進入最後階段。日本認為有必要儘速部署戰斧巡弋飛彈以加強震懾力。

日本讀賣新聞報導，日本政府期待保有「反擊能力」，正推動國產飛彈的改良計畫，但為了加強震懾力，日本政府認為有必要儘速部署戰斧巡弋飛彈。

戰斧巡弋飛彈是美國的主力高度精準誘導型巡弋飛彈，射程逾1250公里，使用全球定位系統（GPS）衛星的位置資訊等鎖定目標予以摧毀。1991年美國對伊拉克的「沙漠風暴行動」（Operation Desert Storm）時，戰斧巡弋飛彈投入實戰，之後，用於多場實戰。

日本政府將在今年底前修改國家安全保障戰略，傾向明載以自衛為目的，將擁有破壞敵方飛彈發射基地等的「反擊能力」，考慮部署戰斧巡弋飛彈。

日本政府考慮修改海上自衛隊神盾艦攔截飛彈用的垂直發射裝置，以搭載戰斧巡弋飛彈。依發射位置而定，射程涵蓋朝鮮半島等。

作為擁有「反擊能力」的手段，日本政府將把陸上自衛隊的「12式地對艦誘導彈」改良為射程1000公里。但是經過量產化後，可能需等到2026年度才能實戰部署。日本政府內部考慮先從國外引進，儘速確保反擊能力後，才進行包含國產飛彈在內的國防裝備部署。

8月就任防衛大臣的濱田靖一決定引進戰斧巡弋飛彈，正與美方積極交涉。美日消息人士透露，藉由與同盟國的合作等以提高震懾力，重視「統合震懾」的美國國防部大致上同意，美國政府內部正在做最後的協調。

戰斧巡弋飛彈一枚行情約1億至2億日圓（約新台幣2226萬元至4452萬元）。日本政府正研議透過美國政府海外軍售（FMS）的管道引進戰斧巡弋飛彈。如果日本自衛隊能引進美國引以為傲的戰斧巡弋飛彈，「反擊能力」的實效性將大幅提升，這也可顯示美日同盟的深化。

日本要修訂2013年防衛計畫大綱之際，曾研議擁有「反擊能力」，私底下向美國洽詢購買戰斧巡弋飛彈，但是當時的美國歐巴馬政府顧慮中國、韓國反彈而未同意。有關戰斧巡弋飛彈，美國嚴格規定軍售英國等。一般認為，美國考慮到機密情報的保護，對日本懷不信任感。

但現在對於這項軍售，美方態度轉為正面，這可印證日本制訂安全保障相關法、特定秘密保護法等法令後，美國對日本的信賴度已升高。美國拜登政府期待日本能提升打擊能力。

報導說，至今，美國扮演攻擊的「矛」的角色，而日本專注於扮演「盾」的角色，但這種二戰後的安全保障政策現在隨著日本周邊的安保環境惡化，已面臨瓶頸。為了守護和平所需的震懾力，就要讓對方有所警惕，如果攻擊可能會遭反擊。日本引進戰斧巡弋飛彈將可讓海內外知道日本將改變向來極度依賴美國的「輕武裝路線」。

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日本產經新聞報導，日本政府在年底前將修改國家安全保障戰略等「安保3文件」，考慮擁有「反擊能力」，善用可從遠方瞄準侵襲離島的敵方艦艇或登陸部隊的「距外飛彈」（Stand-Off Missile），其中最主要是改良國產的「12式地對艦誘導彈」。但研發及量產曠日廢時。預估若要開始運用，最快得等到2026年度以後。

而戰斧巡弋飛彈，美軍已在各地實際運用過，英國也曾購買，性能的信賴度高。日本海上自衛隊護衛艦發射海基型「標準三型 （SM3）」防空飛彈的垂直發射系統（VLS）只要修改，就能運用戰斧巡弋飛彈。（編輯：馮昭）1111028