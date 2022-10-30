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美期中選舉 拜登投票再批川普釀社會對立

2022/10/30 14:09（10/30 14:17 更新）
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（中央社德拉瓦州威明頓29日綜合外電報導）美國總統拜登今天在期中選舉提前投票。民調預測這次美國期中選舉民主黨恐失去國會多數席次，但拜登仍有信心，他也再次痛批川普與支持者造成社會對立。

法新社報導，拜登今天在家鄉德拉瓦州威明頓市由孫女娜塔莉（Natalie）陪同前往投票，這是娜塔莉第一次行使投票權。

拜登戴著他招牌的飛行員墨鏡，穿著一件海軍藍外套。當走出投票所時，衣領上貼著一張「我已投票」的貼紙。

就在昨天，一名男子闖入聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）家中並以鐵鎚攻擊她的丈夫。美國官員表示這引發期中選舉前對政治暴力的恐懼。

拜登投完票後譴責當前政治緊張氛圍，把矛頭指向前總統川普及其支持者散播的不實2020大選弊端言論，加劇這種緊張氣氛。

拜登告訴現場媒體：「譴責暴力是一回事...但除非你譴責那些一直認為選舉作假、作弊者，否則單單譴責暴力是不夠的。」

施暴男子德帕佩（David Depape）闖入裴洛西在舊金山的家，攻擊她丈夫保羅．裴洛西（Paul Pelosi）造成顱骨骨裂；德帕佩原來目標是裴洛西本人，但當時她人在華盛頓。

儘管民主黨選情堪憂，拜登今天在距離期中選舉11月8日僅一個多星期時跟媒體說他「覺得選情不錯」；諸多選前民調預測，共和黨將在期中選後奪回眾議院。

傳統上期中選舉不利執政黨，但拜登仍說：「這不是信任公投，只是一個選擇，一種基本選擇，是為美國兩個截然不同的願景之間做出選擇。」

目前許多美國人已郵寄或直接在投票所提前投票。

這次美國期中選舉將改選聯邦眾議院全部435個席次，以及參議院35個席次，超過參院總席次100席的1/3，此外還將選出數十位州長及數千個各州公職。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1111030

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