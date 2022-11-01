丹麥大選 中間選民和政黨成勝敗關鍵

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（中央社哥本哈根1日綜合外電報導）丹麥今天舉行國會大選，現任總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）希望，這是對她處理疫情以及領導克服通膨飆高和地緣政治風險的一次信任投票。

路透社報導，此次選舉已成為瞄準中間選民的爭奪戰，由於左派執政勢力和右派在野集團似乎都無法贏得多數選票，使前總理拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）及他新創的溫和黨（Moderate Party）成為擁立執政者的一股力量。

目前能源價格高漲，通貨膨脹達到40年來最高點並侵蝕了家戶經濟能力，而且僅在一個月前，自俄羅斯取道丹麥海域輸送天然氣至德國的兩條管線遭到破壞，激化了丹麥人民空前的不安全感。

民調顯示，現年44歲的佛瑞德里克森和她所屬社會民主黨（Social Democratic Party）的票數將小幅增加，並保有國會最大黨地位。

不過她是否能繼續掌權，完全無法確定。昨天夜間公布蓋洛普公司為百林日報（Berlingske）所做民調顯示，仍有24%選民尚未決定支持對象。

2019年成為丹麥最年輕總理的佛瑞德里克森正設法跨越傳統的左、右界綫，以籌組包羅廣泛的聯盟。她主張，在國際情勢不確定的此時，丹麥必需在政治上團結。

經過競選活動之後，如今民調顯示，拉斯穆森及他僅在4個月前建立的溫和黨很可能成為國會第3大黨，居於社會民主黨和他原本所屬的自由黨（Liberals）之後。

拉斯穆森支持政府海納百川的構想，但堅持不願透露，支持何人領導未來新政府。（譯者：張佑之/核稿：劉淑琴）1111101