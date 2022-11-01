傳波索納洛將發表落選聲明 不挑戰巴西總統大選結果

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（中央社聖保羅/巴西利亞1日綜合外電報導）巴西通訊部長法瑞亞表示，總統波索納洛今天稍晚將就他在總統大選落敗一事發表正式聲明，而他不會挑戰這次選舉結果。

法瑞亞（Fabio Faria）告訴路透社，預計波索納洛（Jair Bolsonaro）在發表敗選演說前，將先與最高法院大法官會面。他在10月30日巴西總統大選決選敗給前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）後，迄今未承認敗選。

巴西最高法院今天下令警方拆除總統波索納洛支持者為抗議他敗選在各地設置的路障，而這位極右派領袖對選舉結果仍保持沉默。

巴西聯邦公路警察（PRF）稱，卡車司機在271處地點局部或全部封鎖公路，這是波索納洛在輸給前總統魯拉後，其支持者們抗議活動的一部分。目前抗議已蔓延至巴西26個州中的23個。警方稱，已清除另外192個路障。

最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）已要求聯邦公路警察清除主要由卡車司機安排設置的路障，卡車司機因波索納洛政府降低柴油成本而受惠，是他的核心支持者。

一些卡車司機發布影片，呼籲軍方發動政變，以阻止2003年至2010年擔任巴西總統的左翼人士魯拉上任。

波索納洛在敗選後逾36小時仍對此未發一語，既未認輸，也未致電總統當選人。

今天凌晨，莫瑞斯與其他6位大法官一起召開視訊會議，從而在最高法院11名成員中形成多數，支持他的決定。聯邦公路警察局長瓦斯蓋茲（Silvinei Vasques）若未能採取行動清除路障，將遭到罰款。

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被封鎖的公路包括用來將穀物從農業州運往港口的重要道路，以及連接里約熱內盧和聖保羅兩個最大城市的主要公路。通往巴西最繁忙的聖保羅瓜魯柳斯（Guarulhos）國際機場主要通道也被封鎖。

儘管波索納洛對自己敗選一直保持沉默，但其政治盟友和夥伴已開始與魯拉陣營建立聯繫，討論過渡事宜。一些人公開宣稱波索納洛政府應尊重選舉結果。（譯者：楊明暐/核稿：陳正健）1111101