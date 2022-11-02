越南胡志明市缺油 恐慌延燒北部加油站大排長龍

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越南南部經濟大城胡志明市的加油站近月以來常常加不到油，恐慌情緒延燒至北越地區。連很少缺油的首都河內市市中心，多個加油站2日都大排長龍。中央社記者陳家倫河內攝 111年11月2日

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（中央社記者陳家倫河內2日專電）越南胡志明市約有2成的加油站缺油，憂心沒油可加的情緒在市場蔓延，即使油價昨天再度上漲，仍止不住民眾搶加油的渴望，連很少缺油的河內市，今天多個加油站都大排長龍。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，胡志明市工貿局局長裴佐黃武（Bui Ta Hoang Vu）昨天表示，胡志明市550家加油站當中有108家的油庫缺油，郊區尤其嚴重，一些加油站不是關閉就是限定一人只能加3萬越南盾（新台幣約38元）的油。

越南南部經濟大城胡志明市近月以來燃油不時短缺，且情況一周比一周還明顯，一名官員上週表示，只有約10%的加油站暫時沒油可加，但這一比例到昨天已增至20%。

裴佐黃武表示，燃油供應下滑其中的一個原因是因為南部的主要供應商穿越石油（Xuyen Viet Oil）未能符合官方對於基礎設施的要求，公司的營業執照因而遭到吊銷。

此外，有零售商私下表示，越南官方對燃油零售價設上限，導致業者可能面臨虧損而不願賣油。

越南昨天再度上調油價，原本外界預期利潤提高後可緩解市場缺油的現象，並抑制民眾跟風加油的行為，無奈深怕沒油可加的恐慌情緒已經在市場蔓延，連很少缺油的河內市，今天許多加油站在離峰時刻都大排長龍。

一名在今天下午前往加油的河內市民向中央社表示，在社群網站上老是看到南部民眾沒油可加，擔心有一天河內市也會面臨這種窘境，他機車油箱雖然還有半桶油，但還是加滿比較安心。

裴佐黃武解釋，胡志明市的燃油供應商75%為私人企業，僅25%是國營；相較之下，河內市與其他省市的燃油供應商主要皆為國營。（編輯：周永捷）1111102