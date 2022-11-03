看好中國商機 德國大企業老闆陪總理訪北京

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（中央社記者林育立柏林3日專電）德國總理蕭茲明天首度訪問北京，西門子等12家大企業的老闆將隨行，他們看好中國廣大市場商機，也開始注意地緣政治的風險。

德國總理蕭茲4日出訪北京，福斯汽車（Volkswagen）、西門子（Siemens）、巴斯夫（BASF）、愛迪達（Adidas）、拜耳（Bayer）、BMW、德意志銀行（Deutsche Bank）、BioNTech等12家德國企業的老闆也將隨行出訪，備受矚目。

其中福斯汽車（中國稱大眾汽車）已在中國投資40年，堪稱是中國經驗最豐富的德商，在中國擁有逾30家工廠，對中國市場的依賴程度高達4成。

行前一名發言人強調，尤其在電動車和自駕領域，看好中國市場的前景，有必要擴大在中國的投資。

最看好中國市場潛力的是巴斯夫（BASF），這家全球化工業的龍頭在廣東湛江的新廠才剛啟用，計劃2030年前在中國投資100億歐元（約新台幣3200億元）。

不過，巴斯夫內部也開始質疑中國的野心，日前工會代表瓦西利亞迪斯（Michael Vassiliadis）才警告，不要低估雞蛋放在同一個籃子和地緣政治的風險。

BioNTech原本是賠錢的新創公司，因為與美國輝瑞（Pfilzer）合作研發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗大賣，短短一年躍居全國最大藥廠，可說是全球製藥業的明星。

早在疫情爆發初期，BioNTech即與上海復星醫藥談好合作條件，執行長吳沙忻（Uğur Şahin）本人還親赴上海談判，中方卻遲遲沒有批准上市。

近來中國疫情有擴大趨勢，外界因此推測，中國可能引進BioNTech疫苗，結束清零政策。（編輯：黃自強）1111103