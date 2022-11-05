馬來西亞選戰起跑 恐無單一陣營能獲國會過半席次

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（中央社記者侯姿瑩新加坡5日專電）馬來西亞國會大選19日登場，今天完成候選人提名，選戰正式起跑。星媒分析，馬國最大政黨巫統未能整合黨內各派，加上在野陣營分裂，預期選舉結果沒有單一陣營能取得過半席次。

馬來西亞下議院有222個席次，綜合星媒報導，各選區候選人今天完成提名後，全國競選活動隨即展開。

報導指出，馬國最大政黨巫統未能整合黨內各派，再加上在野陣營分裂，許多選區出現多人競逐，結果可能是選票大分散，選後馬國政壇可能出現權力大洗牌。

馬來西亞自2018年上屆大選以來，一直處於政治動蕩，至今已換了3位首相。首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）10月宣布解散國會，以利提前舉行大選。

觀察家認為，這次大選被視為是政治聯盟對決的局面，馬國目前主要陣營包括巫統領導的國民陣線（國陣）、反對黨領袖安華（Anwar Ibrahim）為首的希望聯盟（希盟）及前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）率領的國民聯盟。

安華、依斯邁沙比利、慕尤丁都將披上戰袍，在不同選區爭取席位。高齡97歲的前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）也將再度出馬競選國會議員，爭取連任渡假勝地蘭卡威（Langkawi）選區的席次。

身為「祖國行動聯盟」主席的馬哈地說，這應該是他最後一次參加大選。自己原本不打算參選，但下屆選舉提前了，希望能繼續完成尚未做完的事。

依馬國選委會最新數據，這次大選選民達2117萬人，較上屆大增40%，這是因為合格選民年齡降至18歲及實施自動登記選民制的緣故。

有分析家認為，執政的國陣將贏得最多國會席次。不過，在選票嚴重分裂下，預期沒有任何單一政黨能取得過半席次。

路透社報導，默迪卡中心10月一項民調顯示，國陣及希盟分別獲得24%、26%的選民支持，國民聯盟獲13%選民支持，祖國行動聯盟僅獲2%。值得注意的是，仍有多達31%的選民尚未決定。

調查也顯示，經濟、通貨膨脹是選民最關切的議題，其次才是政治不穩定、貪腐。

默迪卡中心推測，馬國大選後可能需要至少3個政黨或聯盟合作組成新政府。

馬來西亞下議院共有222個席次，贏得簡單多數（112席）的政黨或聯盟將組成下一屆政府。（編輯：黃自強）1111105