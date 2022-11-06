伊朗稱試射衛星運載火箭 美國：此舉破壞穩定

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（中央社杜拜5日綜合外電報導）伊朗國家通訊社報導，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）今天測試了新的攜帶衛星火箭。美國指稱此舉「沒有益處且破壞穩定」。

路透社報導，華府擔心伊朗將衛星送入軌道的遠程彈道技術，也可用於發射核彈頭。德黑蘭則一直否認有此意圖。

伊朗通訊社（IRNA）報導：「使用固體燃料發動機的衛星運載火箭…成功完成飛行測試。」

伊朗通訊社表示，伊朗首枚三級發射載具「加埃姆」（Ghaem）100型火箭，能夠將重達80公斤的衛星放置在距離地球表面500公里的軌道上。

這家官方通訊社報導，負責研發「加埃姆」100型的伊朗革命衛隊航空部隊司令哈吉薩達（Amirali Hajizadeh）表示，這枚火箭將為通訊部（telecommunications ministry）把衛星「金星號」（Nahid）送入軌道。

美國國務院發言人以電郵回復有關伊朗聲明內容時表示：「這種行動並無助益，且破壞穩定。」

這位發言人說：「對伊朗繼續發展太空發射載具（SLV），美國仍感憂心，這構成了嚴重的（核）擴散問題。」

他表示：「太空發射載具所採納的技術，與遠程系統等彈道飛彈的技術，實際上相同且可互換。」

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這位官員說，試射太空發射載具違反了聯合國安理會第2231號決議，其內容呼籲伊朗不要進行任何與能夠運載核武器的彈道飛彈有關的活動，包括使用這類彈道飛彈技術的發射測試。

這位發言人又說，華府將「繼續使用制裁等各種防止（核）擴散的手段，以對抗伊朗彈道飛彈計畫進一步發展，及伊朗向其他國家擴散飛彈和相關技術的能力」。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1111106