德國批埃及人權紀錄不佳 籲釋放異議人士法塔

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（中央社柏林6日綜合外電報導）德國政府今天指控埃及未履行人權義務，值此之際，埃及正準備接待各國領袖參加各界矚目的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）。

法新社報導，德國政府人權專員阿姆茨貝格（Luise Amtsberg）呼籲COP27峰會主辦國埃及，釋放被關押的異議人士法塔（Alaa Abdel Fattah）及其律師巴克爾（Mohamed al-Baqer）。法塔正在絕食抗議。

阿姆茨貝格在聲明中表示：「希望自由表達意見、為那項權利挺身而出的人被處以多年徒刑，有時還是在不人道的處境之下，這種實情令人無法接受。」

阿姆茨貝格說：「尤其承擔國際責任，也代表承擔保護人權的責任。然而埃及人權處境並未充分展現這一點。」

她說，釋放法塔與其他政治犯，將釋出埃及重視人權責任的「重要訊號」。

法塔是2011年民眾起義推翻前獨裁總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）的重要人物。這位埃及與英國雙重國籍作家和哲學家，正在服因「散播假新聞」罪名被判的5年徒刑，且過去十年他多半是在大牢裡度過。15位諾貝爾獎得主上週聯合呼籲埃及釋放法塔。

自去年宣布埃及將主辦COP27以來，開羅政府的人權紀錄就頻繁挨批。人權團體說，這項主辦權形同「獎賞」埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）的高壓統治。

人權團體估計，埃及約有6萬名政治犯深陷大牢，許多人遭殘忍對待、身處過度擁擠的牢房，但埃及政府否認指控。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111106