APEC領袖會議紀念品 展現泰國工藝環保特色

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泰國是2022年APEC主辦國，泰國政府準備7樣紀念品給參加APEC經濟領袖會議的代表，其中一樣是由回收金屬製成的版畫，圖中央是泰國知名景點大皇宮。（泰國總理府提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 111年11月7日

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（中央社記者呂欣憓曼谷7日專電）泰國是今年APEC主辦國，在即將登場的APEC領袖會議中，泰國政府準備7樣紀念品給各國代表，紀念品展現泰國工藝特色，也呼應泰國近年力推的綠色政策。

亞太經濟合作會議經濟領袖會議（APEC Economic Leaders' Meeting）將於11月18和19日在曼谷登場，總理府發言人阿努查（Anucha Buraphachaisri）昨天公布7樣由泰國政府和相關單位所準備的紀念品。

第一樣是由回收金屬製作的長寬高各60、30和6公分的金屬版畫，版畫正中間是從泰國皇家海軍基地角度看出去的大皇宮，屆時歡迎宴將在皇家海軍基地舉行，前景是王船遊行隊伍，右上方刻著APEC的主題字樣。這個紀念品是由清邁的素攀寺社區（Wat Sri Suphan community）製作。

第二樣是同樣由回收金屬製成、長寬高各20、13和5公分珠寶盒，盒蓋上刻有泰國傳統印花，一樣由素攀寺社區製作；第三樣則是手工編織和天然染色泰絲製作而成的領帶、披肩、手帕和口罩組合，由呵叻府（Nakhon Ratchasima）的社區製作。

第四樣紀念品來自總理辦公室轄下的國家認同辦公室（National Identity Office）製作印刷介紹泰國織品的書；第五樣是財政部發行的APEC紀念幣。

第六樣和第七樣紀念品則是皇太后詩麗吉成立的支持基金會（Support Foundation of Her Majesty Queen Sirikit）提供，包括一個銀製的相框，屆時將會放入各國領袖和泰王拉瑪十世（Rama X）會晤的照片，以及由蕨類植物和金屬銀製作而成的小盒子。

阿努查說，這些精心挑選的紀念品一方面可以展示泰國的文化特色，同時兼顧到泰國力推的「生物、循環及綠色」（BCG）政策，希望各國領袖可以感受到泰國無微不至的歡迎之意。（編輯：郭中翰）1111107