華府和談前夕 亞美尼亞亞塞拜然再傳邊界駁火

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外高加索兩大宿敵國家亞美尼亞和亞塞拜然7日在美國斡旋的和平談判展開前數小時，相互指控對方在邊境地區挑起槍戰。圖為亞美尼亞士兵。（圖取自facebook.com/ArmeniaMOD）

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（中央社葉里凡7日綜合外電報導）外高加索兩大宿敵國家亞美尼亞和亞塞拜然今天在美國斡旋的和平談判展開前數小時，相互指控對方在動盪不安的邊境地區挑起槍戰駁火。

法新社報導，這起事件發生於美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在華府主持亞美尼亞外交部長米爾佐揚（Ararat Mirzoyan）、亞塞拜然外長拜拉莫夫（Jeyhun Bayramov）新一輪和談之前數小時。

俄羅斯2月入侵烏克蘭後，莫斯科在國際舞台上日益孤立，「雙亞」談判已由美國和歐洲聯盟（EU）主導。

莫斯科尋求繼續在前蘇聯加盟共和國之間施展影響力，但俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）接待亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）和亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）並且進行會談才短短一週後，「雙亞」邊境緊張再度升高。

亞美尼亞國防部在聲明中指出，亞塞拜然部隊今天凌晨在「邊界東段」對亞美尼亞陣地開火，沒有造成人員傷亡。聲明表示，今天上午「前線情勢相對穩定」。

亞塞拜然國防部則指控，亞美尼亞部隊對駐紮前線數個地點的亞塞拜然士兵陣地開火。

葉里凡（Yerevan）和巴庫（Baku）曾經於1990年代和2020年秋季兩度為了領土爭議交戰。2020年雙方戰鬥6週後，在莫斯科斡旋下休兵，一共有6500多人喪生。

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根據當時協議，亞美尼亞放棄掌控數十年的大片土地，並由俄羅斯派遣維持和平部隊監督脆弱的停火，但是邊境駁火時有所聞。今年9月，「雙亞」一共又有逾280人命喪新一輪衝突中。

蘇聯於1991年解體後，在主權爭議地區納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）內種族上屬亞美尼亞人的分離主義勢力，趁勢脫離亞塞拜然，隨之而來的衝突奪走約3萬條人命。（譯者：何宏儒/核稿：張正芊）1111107