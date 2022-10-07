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首頁 / 國際

亞美尼亞與亞塞拜然點頭 歐盟將派團協助劃界

2022/10/7 16:55
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（中央社布魯塞爾7日綜合外電報導）歐洲聯盟理事會今天表示，亞美尼亞和亞塞拜然同意歐盟派遣非軍事任務團隊，協助兩國劃定邊界。這兩個前蘇聯加盟共和國9月底爆發自2020年以來最激烈的衝突，逾200人喪命。

歐盟理事會（European Council）還表示，劃界委員會的下一場會議將於10月底在布魯塞爾召開。

綜合法新社與路透社報導，亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）、亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）昨天在捷克布拉格會面後，達成了這項協議。

他們是為了「歐洲政治共同體」（European Political Community）首次峰會而齊聚布拉格。

歐盟理事會發布聲明表示：「亞美尼亞與亞塞拜然確認了各自對聯合國憲章和1991年阿拉木圖宣言（Alma Ata 1991 Declaration）的承諾，兩國透過這些承諾，均承認對方的領土完整及主權。」

歐盟的非軍事任務團隊將於本月開始運作，最長為期兩個月。

歐盟理事會表示：「這趟任務目的是建立信心，並透過報告來協助劃界委員會。」

數十年來，亞美尼亞和亞塞拜然為了爭奪納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）地區控制權而衝突不休。國際一般承認這個地區屬於亞塞拜然，但直到2020年，當地主要由占多數的亞美尼亞人控制。（譯者：曾依璇/核稿：戴雅真）1111007

阿利耶夫
亞美尼亞：亞塞拜然重啟攻擊 無視停火協議
帕辛揚
亞美尼亞和亞塞拜然邊界衝突 交火3日206人陣亡 衝突兩天150多死 亞美尼亞宣布與亞塞拜然停火
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