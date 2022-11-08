氣候與能源安全密不可分 英相盼全球加速行動

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（中央社埃及夏姆錫克7日綜合外電報導）英國首相蘇納克今天表示，氣候與能源安全問題「息息相關」，而全球領導人必須快速採取行動，因應氣候變遷帶來的影響。

路透社報導，蘇納克（Rishi Sunak）在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）中說：「氣候安全與能源安全息息相關。」

「（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）在烏克蘭發動令人厭惡的戰爭，使全球能源價格攀升，但這不是放慢氣候變遷應對腳步的藉口，而是應該加速行動的原因。 」

英國廣播公司（BBC）表示，全球120個國家的領導人齊聚埃及紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh），討論遏止氣候變遷的下一步行動。

蘇納克在會中說：「我們可以留給孩子一個更綠的地球、更繁榮的未來…一切都還有希望。」

人也在埃及的英國前首相強生（Boris Johnson）說，各國在採取行動因應氣候變遷方面不該「軟弱無力」。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，轉向再生能源是「勢在必行的安全政策」；義大利新任總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也說，義大利仍「堅守」其氣候目標。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1111108