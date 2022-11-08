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西班牙10月均溫創新高 專家：顯示氣候加速變遷

2022/11/8 15:48
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（中央社馬德里7日綜合外電報導）西班牙政府今天表示，上月是西班牙1961年開始記錄以來最炎熱的10月份。專家先前已警告，異常溫暖的天氣可能顯示氣候正加速變遷。

法新社報導，西班牙生態部今天表示，2022年10月均溫為攝氏18度，比1981年至2000年10月份的平均氣溫高出攝氏3.6度。

聲明也提到，此前西班牙最溫暖的10月出現在2020年和2017年，2020年的10月均溫比均值高0.6度，2017年則比正常水準高0.3度。

在經歷異常溫暖的10月前，西班牙與歐洲許多地區今年夏天反覆出現熱浪，不僅助長野火，也惡化旱象。

宜人的10月使西班牙許多地區的戶外露台擠滿了人，海灘也比往年的10月份更為擁擠。

生態部表示，西國上月也特別乾燥，降雨量比10月份正常水準少了68%。

2022年是西班牙有記錄以來第4乾燥的一年。聲明提到，今年1月至10月，該國平均降雨量為355毫米，比正常水準少了26%。

西班牙國家氣象局（Aemet）發言人戴康波（Ruben del Campo）上月底告訴法新社，異常高溫是過去10年來氣候變遷「顯著加速」的跡象。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1111108

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