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凱瑞：期中選舉若共和黨贏 拜登氣候政策仍不變

2022/11/8 21:35
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（中央社埃及夏姆錫克8日綜合外電報導）美國總統拜登的氣候特使凱瑞今天在聯合國氣候峰會表示，就算共和黨在美國期中選舉贏得勝利、奪回國會主導權，拜登仍將繼續推動保護環境的綠色經濟發展政策。

法新社報導，拜登（Joe Biden）所屬的民主黨若想在期中選舉保住國會多數，目前面臨巨大困難。而對手共和黨較不支持國際間採取的氣候變遷應對行動。

共和黨籍前總統川普（Donald Trump）曾在任內帶領美國退出2015年達成的巴黎氣候協定（Paris Agreement），拜登繼任後才讓美國重返協定。

凱瑞（John Kerry）在埃及召開的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）場邊表示，拜登政府希望期中選舉會有好結果，但即使沒有，「拜登總統也比以往更有決心，會繼續進行我們正在做的事情」。

凱瑞還說：「我們正在做的事情，大部分都無法被繼任者改變…市場已做出決定：為因應氣候危機，要去做我們必須做的事。」

昨天和今天共有約100位來自全球各地的領袖出席COP27會議，但拜登將等到期中選舉結束後，才會在11日與會。之後他將前往柬埔寨參加年度美國-東協峰會（US-ASEAN Summit），接著再到印尼出席20國集團（G20）峰會。（譯者：張正芊/核稿：施施）1111108

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