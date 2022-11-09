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一年內財產近乎腰斬 馬斯克為推特身價大縮水

2022/11/9 10:30
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（中央社紐約8日綜合外電報導）由於投資人擔心馬斯克會把心力過度投入才剛買下的推特（Twitter）而紛紛出脫特斯拉股票，使馬斯克身價今天跌破2000億美元，相較一年前，他的財富縮水48%近乎腰斬。

美國財經媒體報導，特斯拉（Tesla Inc.）的股價今天盤中跌至186.75美元，今年已下跌45%，跌幅超過標準普爾500指數今年目前的19%跌幅，也超過那斯達克指數的32%跌幅。

若按彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）計算，馬斯克的財產今年少920億美元，如今為1770億美元（約新台幣5.63兆），雖仍居世界首富，但相較整整一年前身價攀至巔峰3400億美元（約新台幣10.8兆），身價近乎腰斬。

若按富比世（Forbes）計算，馬斯克（Elon Musk）目前身家淨值為1948億美元，其中很大一部分是因持有特斯拉（Tesla Inc）近15%股權；特斯拉市值達6220億美元。

特斯拉市值現已幾乎砍半，馬斯克自他4月提議收購推特以來身家淨值減少逾700億美元。

路透社指出特斯拉股價重挫，是因投資人憂心馬斯克會把心思全放在推特而無暇關注特斯拉。

投資人當初看馬斯克出脫特斯拉股權而跟著拋售特斯拉股票。馬斯克已賣出特斯拉至少價值150億美元持股。馬斯克上月完成440億美元收購推特，其中包括130億美元貸款和335億美元出資。

如今華爾街擔心時值特斯拉拚提高產量和面臨競爭加劇之際，馬斯克會分身乏術。

財富管理公司Infrastructure Capital Management的哈特斐德（Jay Hatfield）說：「馬斯克似乎正全神貫注於推特，而且大家知道這恐需更多資本。」

同時還擁有美國太空探索科技公司（SpaceX）的馬斯克，目前身價高出排名第2的LVMH掌門人阿爾諾（Bernard Arnault）約整整400億美元。（譯者：徐睿承/核稿：陳亦偉）1111109

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