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英大臣被控霸凌同事辭職 首相蘇納克對任命表後悔

2022/11/9 23:27
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（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國無任所大臣威廉森（Gavin Williamson）被揭露霸凌多名同事，昨天向首相蘇納克請辭獲准。蘇納克今天表示，他後悔任命威廉森擔任大臣職務。

路透社報導，蘇納克今天在國會「首相問答時間」（Prime Minister's Questions）面對議員質詢時說：「我無疑很遺憾任命某位在這種情況下不得不辭職的人。」

在野工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）稱威廉森是個「可悲的惡霸」，並對蘇納克決定任命他提出質疑。

蘇納克於10月下旬就任英國兩個月內的第3位首相，他上台後重新任命因安全違規行為遭前任首相特拉斯免職的內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman），也為此受到批評。

威廉森在媒體報導同事指控他霸凌後，於昨晚宣布辭職。同事中有人指他對一名政府官員說要「割斷你的喉嚨」。

過去4年內曾先後被解除國防大臣和教育大臣職務的威廉森稱，他請辭是為了遵守投訴調查程序，並駁斥報導中的描述。

蘇納克昨天說他「極其悲痛地」接受威廉森的辭職，並對威廉森的支持和忠誠表示感謝。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111109

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