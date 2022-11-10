巨額投資化石燃料事業 日本連拿3屆不光采化石獎

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（中央社東京10日綜合外電報導）國際性非政府組織「氣候行動網」（Climate Action Network）11月9日公布，將代表對暖化對策消極的不光采「化石獎」頒給日本。這是日本連續3屆獲頒此獎項。

日本讀賣新聞報導，氣候行動網列舉日本獲獎理由有二，其一是投入巨額公共投資在與化石燃料相關事業上，其二是日本首相岸田文雄缺席今年在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）。

化石獎每年都在COP舉辦期間公布，日本從2019年的COP25、2021年的COP26到今年的COP27，已連續3屆拿到這座不光采的獎項。

氣候行動網表示，日本從2019年到2021年，平均每年投資約106億美元在煤炭、天然氣及石油等所謂的化石燃料事業上，居全球之冠。

氣候行動網還諷刺地說：「不知道各位有沒有發現，岸田沒有參加COP27。」

今年包括法國、英國、德國及義大利等國大多由該國領袖出席COP27，連美國總統拜登也將於11月11日前往主辦國埃及。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1111110