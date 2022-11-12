美國肯塔基州選市長同票 拋硬幣決定當選人

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美國肯塔基州一個小城市巴特勒的市長選舉出現同票結果，官員決定把當選人交給硬幣決定。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社肯塔基州巴特勒12日綜合外電報導）當美國肯塔基州一個小城市巴特勒（Butler）的市長選舉出現同票結果，官員決定把當選人交給硬幣決定。結果被指定「反面」的泰勒（Mason Taylor）成為了新市長。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，泰勒和尋求連任的麥克艾爾弗雷什（Greg McElfresh）都拿到55票，第3位候選人麥克葛里芬（Joshua McGriffin）則拿到15票。

肯塔基州法律規定，如果選舉出現同票結果則交給「命運」決定，也就是會隨機選出當選人。彭德爾頓郡（Pendleton County）官員8日晚間於是決定用拋硬幣來決定誰要領導這個人口約600人的小城市。

根據ABC的辛辛那提分支WCPO報導，彭德爾頓郡警長指定硬幣正面為麥克艾爾弗雷什，反面是泰勒。

25歲的泰勒告訴WCPO，「硬幣在地上轉了大約3圈然後躺平，結果是反面，我大大鬆了一口氣」。

巴特勒市當地人泰勒目前是市議會成員，同時也身兼消防員與護理人員。

他告訴ABC News，他為巴特勒市精心設想了美好的未來，「我想要向民眾保證，接下來我對這個城市的願景，將與我在選戰時的承諾相同」。

他也告訴WCPO，「我想要讓巴特勒市成為一個我的兒子、孫子能世世代代生長的地方」。他的家族數代以來一直居住在這個肯塔基州北部小城市。

泰勒告訴ABC News，這並非巴特勒市第一次在同票時用拋硬幣來決定當選人，2018年的市議會選舉也出現同樣情況。

肯塔基州也並非唯一在同票時隨機選出當選人的州，根據全國州議會聯合會（National Conference of State Legislatures），美國有28個州會以抽籤「或類似的隨機方式」選出當選人。

緬因州波特蘭（Portland）去年的市議會選舉出現僵局，最後把名字做成籤，放在一個大木碗裡抽選。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1111112