愛爾蘭執政黨青年團籲政府在台設代表處

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統一黨青年團11日在首都都柏林舉行「愛中關係的未來」政策報告發表會，報告提出24項建言，呼籲愛爾蘭政府「遏中友台」。（圖取自twitter.com/FitzgeraldFrncs）

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（中央社記者林育立柏林12日專電）愛爾蘭執政聯盟三黨之一的「統一黨」青年團（Young Fine Gael）近日在對中國政策報告中建議政府遏中友台，與台灣強化交流並設立代表處。

統一黨青年團11日在首都都柏林舉行「愛中關係的未來」（The Future of Irish-Chinese Relations）政策報告發表會，由歐洲議會愛爾蘭籍議員費茲傑羅（Frances Fitzgerald）和黨團國際秘書史卡萊特（Eoin Scarlett）共同主持。

報告指出，中國正努力建立一個對極權主義更寬容的國際秩序，包括愛爾蘭在內的自由民主社群應嚴陣以待。

報告提出24項建言，呼籲愛爾蘭政府「遏中友台」，其中「在台灣成立愛爾蘭代表處」、「與台灣發展更深厚的學術連結與交流」、「支持台灣參與國際組織」與台灣直接相關。

愛爾蘭於1989年在台設立「愛爾蘭投資貿易促進會」（Institute for Trade & Investment of Ireland），除推動雙邊貿易及促進投資與貿易往來外，愛爾蘭外交部授權這個機構辦理簽證事宜，之後以預算緊縮及經濟衰退因素，2012年1月遭裁撤。

此外，統一黨青年團針對中國政策提出不少建言，例如「立法要求揭露中國在社交媒體產製或贊助的內容」、「立法要求社交媒體不得將愛爾蘭消費者的個資提供給中國」、「建議政府部門、尤其是警政與國防部門避免採用中國產的資通訊設備」、「呼籲政府支持立陶宛對抗中國的經濟脅迫」、「對受中國政府迫害、尤其是新疆維吾爾人和香港民運人士，呼籲政府放寬庇護」。

黨團國際秘書史卡萊特在報告前言特別感謝愛爾蘭外交部長柯伏尼（Simon Coveney）、統一黨參議員沃德（Barry Ward）、台灣駐愛爾蘭代表楊子葆提供的意見。

統一黨青年團與中華民國駐愛爾蘭代表處互動良好，今年3月楊子葆曾受邀在全國大會發表專題演講，並與參議員沃德就俄烏戰爭和亞太區域安全進行對話。（編輯：郭中翰）1111113