德州航展意外 2架二戰骨董軍機相撞墜毀[影]

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（中央社休士頓12日綜合外電報導）美國航空當局證實，今天在德州達拉斯舉行的航空展，兩架二戰年代的軍機在空中相撞墜地，發生爆炸化為火球。

綜合法新社和路透社報導，相撞的戰機分別是波音B-17空中堡壘轟炸機和較小的貝爾P-63戰鬥機，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）表示，目前尚不清楚這兩架飛機上有多少人。

事故發生在達拉斯行政機場（Dallas Executive Airport）舉行的達拉斯航空展期間，目前也不清楚是否有人在事故中倖存。

社群媒體上流傳的多個影片顯示，P-63戰鬥機撞上低空飛行的B-17轟炸機的畫面，兩架軍機似乎當時都正在向左轉。撞機後殘骸散落在現場的草地上。

致力保護二戰軍機組織「空軍紀念協會」（CAF）主席兼執行長柯茲（Hank Coates）在記者會說，B-17通常有4到5名機組人員，P-63則是單座戰機。

不過柯茲沒有說明發生意外的兩架飛機上共有多少人、他們的姓名或狀況。

官員表示，美國聯邦航空總署和國家運輸安全委員會（NTSB）都已展開調查。（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）1111113