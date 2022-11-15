聯合國：全球第80億人將誕生 達人口成長里程碑

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（中央社紐約聯合國總部15日綜合外電報導）根據聯合國人口司預測，今天在某個地方誕生的嬰兒，將成為全球第80億人口。

法新社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在聲明中說：「這個里程碑是慶祝多樣性與進步的大好時機，同時也考慮到人類該為地球負起的共同責任。」

聯合國稱全球人口達到80億是人類發展所致，公共衛生、營養、個人衛生與藥物的進步，讓人類可以更長壽。

全球人口達到80億里程碑，也是生育率上升的結果，尤其是在全球最貧困的國家，其中絕大多數是在撒哈拉沙漠以南非洲，使他們的發展目標面臨風險。

目前的全球人口比1950年的25億人高出超過2倍。

聯合國預測人口將持續增加，2030年將達到約85億人、2050年將達97億人，約2080年代將攀至約104億人的高峰。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1111115