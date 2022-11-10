台灣人口連續4個月正成長 10月總數2321萬2056人

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（中央社記者陳俊華台北10日電）根據內政部最新統計資料，截至10月，台灣人口總數為2321萬2056人，自然增加為負4857人、社會增加1萬8780人，整體較9月增加1萬3923人，是從今年7月起，連續4個月人口正成長。

內政部今天公布民國111年10月戶口統計資料，截至今年10月底，人口總數為2321萬2056人，與110年10月比較減少20萬1823人，但與9月比較則增加1萬3923人。

據內政部統計，10月出生數為1萬2242人，折合年粗出生率為千分之6.21，較110年10月減少924人，較9月增加25人；死亡數為1萬7099人，折合年粗死亡率為千分之8.68，較110年10月增加2684人，較9月增加594人。

10月遷入人口數為7萬5571人，較110年10月增加6024人，較9月減少2萬255人；遷出人口數為5萬6791人，較110年10月減少2萬8576人，較9月減少3萬1168人，淨遷入人口數為1萬8780人。

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出生人數減死亡人數後，可計算出「人口自然增加」，台灣10月人口自然增加為負4857人；如果以指遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」，10月則為1萬8780人；整體計算自然增加與社會增加後，總人口增加1萬3923人。

另外，10月結婚對數合計1萬13對，其中不同性別9827對、相同性別186對，折合年粗結婚率為千分之5.08；離婚對數為4071對，其中不同性別4019對、相同性別52對，折合年粗離婚率為千分之2.07。（編輯：林興盟）1111110